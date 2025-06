Incentivi tecnici nelle istituzioni scolastiche | normativa limiti e applicazioni pratiche i pareri del MIT

Gli incentivi tecnici nelle istituzioni scolastiche rappresentano un tema di grande attualità, soprattutto in virtù delle recenti novità normative introdotte dal D. Lgs. 36/2023. Questo quadro legislativo ha ridefinito le modalità di remunerazione per le funzioni tecniche coinvolte in procedure pubbliche, offrendo nuove opportunità e limiti pratici. Scopriamo insieme come applicare queste normative e quali sono i pareri del MIT per ottimizzare le risorse e garantire trasparenza e efficacia.

In materia di remunerazione delle funzioni tecniche di chi svolge importanti compiti in materia di procedure ad evidenza pubblica, il D. Lgs. 362023 “Nuovo codice dei contratti pubblici” ha apportato molte modifiche rispetto all’assetto creato dal precedente codice dei contratti. Vai all’articolo Contenuti riservati agli abbonati Non sei abbonato? Come funzionano gli abbonamenti: Abbonamento a Gestire la . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: incentivi - tecnici - istituzioni - scolastiche

L'Ugl-Utl sul nuovo regolamento degli incentivi tecnici del Comune: "Modifiche decise all'ultimo senza confronto con le Rsu" - Il nuovo regolamento sugli incentivi tecnici del Comune, annunciato all’ultimo minuto senza un confronto con le RSU, solleva serie preoccupazioni sulla trasparenza e la partecipazione.

Incentivi tecnici nelle istituzioni scolastiche: normativa, limiti e applicazioni pratiche, i pareri del MIT; Riforma dell’istruzione tecnica: cambiamo tutto… senza spendere un euro in più?; Finanziamenti alle scuole: firmata l’ipotesi del CCNI del FMOF a.s. 2024/2025.

Gli incentivi per le funzioni tecniche e le attività soggette al 2% - apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Lo riporta ediltecnico.it

Incentivi per le funzioni tecniche della PA: ecco come funzionano - amministrative relative a procedure di gara avviate prima del 19 aprile 2016 è disciplinata dall’articolo 92 del ... Segnala ediltecnico.it