Incendio sulla Pontina auto in fiamme ad Aprilia

Un pomeriggio di tensione sulla Pontina: un'auto in fiamme ad Aprilia ha creato momenti di paura e disagio per gli automobilisti. Le fiamme, visibili nel video condiviso su "Via Pontina S.R.148", hanno coinvolto la parte anteriore del veicolo, bloccando temporaneamente il traffico. Un episodio che ricorda l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza stradale e alle emergenze. La situazione è sotto controllo, ma resta una spiacevole interruzione nel traffico cittadino.

Fiamme e disagi nel pomeriggio di oggi sulla Pontina. L’incendio ha interessato nei pressi di Aprilia una vettura che procedeva in direzione sud. Come si vede dal video pubblicato dalla pagina Facebook "Via Pontina S.R.148" le fiamme hanno interessato la parte anteriore dell’auto, estendendosi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Incendio sulla Pontina, auto in fiamme ad Aprilia

