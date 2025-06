Incendio sul terrazzo di un edificio a Valenzano | i vigili del fuoco domano le fiamme

Un incendio scoppiato nel cuore di Valenzano ha acceso i riflettori su un terrazzo in fiamme, dove i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme. Le prime evidenze indicano che il rogo avrebbe avuto origine da pannelli fotovoltaici, rischiando di compromettere la sicurezza dell’edificio e dei residenti. La situazione è sotto controllo, ma l’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza degli impianti. La vicenda si sta sviluppando: restate con noi per aggiornamenti.

Un incendio è divampato poco prima delle 14 su un terrazzo di un edificio di Valenzano, nel Barese. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito in un'area del terrazzo in cui erano presenti dei pannelli fotovoltaici. Dalle fiamme, che avrebbero interessato una guaina, si è. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Incendio sul terrazzo di un edificio a Valenzano: i vigili del fuoco domano le fiamme

In questa notizia si parla di: terrazzo - incendio - edificio - valenzano

Incendio divampa su un terrazzo. Fumo nero e palazzina evacuata - Un incendio spaventoso ha avvolto Civitanova, con fumi neri densi che hanno sollevato l'allerta tra i residenti.

Incendio sul terrazzo di un edificio a Valenzano: fumo nero visibile a distanza; Valenzano, fiamme sul terrazzo di un edificio: l'intervento dei vigili del fuoco scongiura il peggio; Incendio sul terrazzo di un hotel a Valenzano.

Valenzano: incendio sul terrazzo di un edificio, nessun ferito o intossicato - L’incendio è divampato poco prima delle 14 e secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito in un’area del terrazzo in cui erano presenti dei ... Riporta trmtv.it

Incendio sul terrazzo di un edificio a Valenzano: fumo nero visibile a distanza - Secondo le prime informazioni, il rogo è scoppiato in un'area dove erano presenti alcuni pannelli fotovoltaici ... Secondo baritoday.it