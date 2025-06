Incendio sul terrazzo di un edificio a Valenzano | fumo nero visibile a distanza

Un incendio sul terrazzo di un edificio a Valenzano ha attirato l'attenzione con un fumo nero visibile a distanza, poco prima delle 14. Le fiamme hanno interessato pannelli fotovoltaici, sollevando preoccupazioni per la sicurezza e l'ambiente. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno intervenendo. Seguiranno aggiornamenti per garantire la tranquillità dei residenti e chiarire le cause dell'incendio.

Un incendio √® divampato poco prima delle 14 su un terrazzo di un edificio di Valenzano, nel Barese. Secondo le prime informazioni, il rogo √® scoppiato in un'area dove erano presenti alcuni pannelli fotovoltaici.¬† Dalle fiamme, che avrebbero interessato una guaina, si √® sprigionato un fumo nero. 🔗 Leggi su Baritoday.it ¬© Baritoday.it - Incendio sul terrazzo di un edificio a Valenzano: fumo nero visibile a distanza

incendio - terrazzo - edificio - valenzano

