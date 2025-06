Incendio si sviluppa in un terreno ed arriva in strada distruggendo un auto Multato il proprietario dell’appezzamento di terra E’ successo a Roma

Un incendio improvviso scoppiato su un terreno privato a Grotte Celoni, Roma, ha causato ingenti danni, distruggendo un’auto parcheggiata lungo la strada. La rapidità delle fiamme ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della prevenzione negli spazi privati. Restate aggiornati su questa vicenda, perché la tutela della nostra comunità è una priorità.

L'incendio è partito da un'area privata e si è rapidamente esteso, arrivando a invadere la strada. Le fiamme hanno colpito un'auto parcheggiata, che è stata completamente distrutta. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a domare il rogo e a evitare ulteriori danni. Sanzione al proprietario del terreno.

In questa notizia si parla di: incendio - terreno - strada - auto

