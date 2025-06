Incendio nel parco del Mensola in fiamme le baracche

Un incendio scoppiato nel Parco del Mensola ha avvolto alcune baracche occupate da persone senza fissa dimora, creando apprensione tra cittadini e interventi tempestivi delle forze dell’ordine. La pronta azione dei vigili del fuoco, intervenuti con una squadra e un’autobotte, ha evitato conseguenze più gravi. La sicurezza e il benessere di tutti rimangono al centro delle priorità, mentre le indagini cercano di chiarire le cause dell’incendio.

Nella tarda mattina, poco prima delle 12, incendio all’interno del parco del Mensola. In fiamme alcune baracche frequentate da persone senza fissa dimora. Sul posto, in Via della Torre, sono intervenute una squadra di vigili del fuoco e un’autobotte che hanno effettuato lo spegnimento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Incendio nel parco del Mensola, in fiamme le baracche

