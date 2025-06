Incendio in piena notte a Torino | bruciano le sterpaglie vicino alle case di via Asiago | Video

Una notte di paura a Torino, dove un incendio ha rischiato di coinvolgere le case di via Asiago. Attorno alle 3:15 del mattino, sterpaglie nel giardino dedicato alle vittime di femminicidio hanno preso fuoco, mettendo in allerta i residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Ecco cosa è successo, un episodio che evidenzia ancora una volta l’importanza della vigilanza e della prevenzione.

Incendio a Torino nella notte tra ieri e oggi, venerdì 20 giugno 2025. Intorno alle 3,15, hanno iniziato a bruciare alcune sterpaglie del giardino Vittime di femminicidio, all'incrocio tra via Asiago, via Cirenaica e via Chambery. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.

