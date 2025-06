Incendio in A1 traffico in tilt e 11 km di coda

Un venerdì nero per i trasporti colpisce ancora: un incendio sull’A1 nel Piacentino ha provocato un blocco totale e 11 km di coda, lasciando gli automobilisti bloccati in una morsa di traffico. La situazione si aggrava tra lo stupore e la frustrazione, mentre le autorità cercano di gestire l’emergenza. Un’immagine che sottolinea come anche le strade più trafficate possano trasformarsi in scenari di caos improvviso.

Piacenza, 20 giugno 2025 – E’ il venerdì nero dei trasporti. Non solo per lo sciopero dei trasporti e per i ritardi sulla linea dei treni dell’Alta Velocità, ma anche per una maxi coda che è in corso dalle 18 sull’Autostrada A1 nel Piacentino. Infatti il traffico risulta temporaneamente bloccato sull'autostrada A1 Milano-Napoli per un veicolo in fiamme nel tratto compreso tra la Complanare di Piacenza e Fidenza in direzione Bologna. Ci sono 11 chilometri di coda. È in corso l'intervento di vigili del fuoco, soccorsi, Polizia stradale e il personale della Direzione del secondo Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio in A1, traffico in tilt e 11 km di coda

