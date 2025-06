Incendio divampa in paese palazzina devastata | pompieri al lavoro per ore

Intervento dei vigili del fuoco, che per ore hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La devastazione è stata significativa, lasciando il paese sotto shock e sollevando interrogativi sulle cause dell'incendio. La comunità si stringe intorno alle persone coinvolte, sperando in un rapido soccorso e nella ricostruzione di questa parte di storia locale. La vicenda rimane avvolta nel mistero, mentre le indagini proseguono per chiarire le responsabilità .

A Corteno Golgi, nel tardo pomeriggio di giovedì 19 giugno, un violento incendio ha distrutto il tetto e l'ultimo piano di una palazzina nel cuore del paese, in via Camillo Golgi. Le fiamme, divampate attorno alle 17.20 per cause ancora in corso di accertamento, hanno richiesto un imponente.

