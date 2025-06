Incendio all’isola ecologica di via Colonnetta a Chieti Scalo

Nelle prime ore del mattino, un incendio ha devastato l’isola ecologica di via Colonnetta a Chieti Scalo, mettendo in allerta le autorità e i residenti. La scoperta tempestiva di un passante ha evitato conseguenze peggiori, ma l’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle aree di raccolta differenziata. Indagini sono in corso per chiarire le cause di questo ennesimo episodio di violenza ambientale, un richiamo all’attenzione collettiva sulla tutela del nostro territorio.

Un incendio è divampato nelle prime ore della mattinata di oggi, 20 giugno, alle 5.20, presso l'isola ecologica situata in via Colonnetta a Chieti Scalo. A dare l'allarme è stato un uomo che, recandosi alla stazione per prendere un pullman diretto a Roma per motivi di lavoro, ha notato le.

