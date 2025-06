incendio al parco del mensola baracche a fuoco

Un incendio si è scatenato nel parco del Mensola a Firenze, suscitando allarme tra i cittadini e una densa colonna di fumo nero visibile da lontano. Le fiamme hanno coinvolto alcune baracche, creando immediato intervento dei vigili del fuoco. La situazione rimane sotto controllo, ma l’incidente riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela di questo prezioso spazio verde della città, che ora necessita di attenzione e interventi rapidi per prevenire ulteriori rischi.

Firenze, 20 giugno 2025 – A fuoco alcune baracche all'interno del parco del Mensola. L'alta colonna di fumo nero, ben visibile da molte parti della città, ha generato apprensione tra i fiorentini, che sui social hanno subito iniziato ad interrogarsi su cosa stesse accadendo. Ebbene, intorno alle 11,45 i vigili del fuoco del comando di Firenze sono corsi in via della Torre, dove stavano andando a fuoco delle baracche frequentate da persone senza fissa dimora. Sul posto è intervenuta una squadra operativa con il supporto di un'autobotte. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e successivamente alle operazioni di rimozione dei materiali bruciati per mettere in sicurezza l'area.