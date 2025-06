Incendio al centro migranti 20 persone evacuate e due ferite

Una notte di tensione a Roma, dove un incendio nel centro migranti 'Enea' di Casalotti ha sconvolto la tranquillità della zona. Quindici persone sono state evacuate e due risultano ferite, mentre le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per contenere il rogo. La situazione è sotto controllo, ma l’incendio ha lasciato tutti con il fiato sospeso, evidenziando ancora una volta l’importanza della sicurezza nei luoghi di accoglienza.

Notte di paura a Roma, nella zona di Casalotti, per un incendio al centro migranti 'Enea' che ospita 433 persone. Sul posto, in via Boccea 530, appena ricevuto l'allarme si sono recate le squadre dei vigili del fuoco, i medici del 118 e la polizia di Stato. Il fumo che nel frattempo si era levato. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incendio al centro migranti, 20 persone evacuate e due ferite

Fiamme in un centro di accoglienza a Roma, due intossicati - Caos, ieri sera alle 22, all'interno del centro di accoglienza per migranti 'Enea' di via Boccea 530, a Roma, per un incendio di arredi e suppellettili in alcuni locali al piano terra della struttura. Secondo rainews.it

