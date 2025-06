Incendio a Santa Lucia bruciato oltre un ettaro di terreno tra oliveti e macchia

L’incendio di Santa Lucia, che ha devastato oltre un ettaro tra oliveti e macchia, ci ricorda quanto siano fragili il nostro territorio e le sue bellezze naturali. Con il divieto assoluto di abbruciamento in Toscana, scattato oggi, si intensificano gli sforzi per prevenire tragedie come questa. È fondamentale l’attenzione di tutti: solo con responsabilità possiamo proteggere le nostre terre e preservare il nostro patrimonio ambientale.

Arezzo, 20 giugno 2025 – I eri l’incendio che ha bruciato oltre un ettaro di terreno tra oliveti e macchia. Da oggi a mezzanotte scatta il divieto assoluto di abbruciamento dei residui vegetali su tutto il territorio della Regione Toscana. L’appello del sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli “Scatta domani il divieto di abbruciamento emanato dalla Regione e dobbiamo già registrare un primo incendio di una certa consistenza che ha visto andare in fumo un area olivetata di pregio. Grazie ai Vigili del Fuoco che hanno fatto intervenire anche l’elicottero e dei Volontari Antincendio Boschivi i danni sono stati limitati ma le avvisaglie sono chiare: non ci possiamo permettere distrazioni o pensare che i divieti vengono istituiti solo per gli ‘altri’ perché ognuno deve fare la sua parte a difesa dell’ambiente e del territorio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio a Santa Lucia, bruciato oltre un ettaro di terreno tra oliveti e macchia

In questa notizia si parla di: incendio - bruciato - oltre - ettaro

Esplosione nella notte distrugge un centro scommesse a Casal Bruciato: si indaga per incendio doloso - Un'esplosione nella notte ha distrutto un centro scommesse in via Giuseppe Donati, a Casal Bruciato, tra le 1.

Incendio a Santa Lucia, bruciato oltre un ettaro di terreno tra oliveti e macchia; Incendio in Carso: l'ipotesi del dolo: Lancio di materiale infiammabile da un veicolo; Induno, brucia il Montallegro: in fumo un ettaro di boschi. Elicotteri in azione.

Incendio a Santa Lucia, bruciato oltre un ettaro di terreno tra oliveti e macchia - Da oggi a mezzanotte scatta il divieto assoluto di abbruciamento dei residui vegetali su tutto il territorio della Regione Toscana. Scrive lanazione.it

Persano, incendio a ridosso degli alloggi dei militari - Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, hanno rapidamente bruciato diversi ettari ... Secondo msn.com