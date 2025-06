Incendio a ridosso dell’A8 | traffico rallentato

Un incendio di sterpaglie scoppiato oggi, venerdì 20 giugno, nei pressi dell’autostrada A8 tra Arese e Lainate, ha causato rallentamenti nel traffico e preoccupazione tra i residenti. La fitta colonna di fumo si è potuta ammirare da lontano, evidenziando la gravità dell’evento. Le autorità sono intervenute prontamente per circoscrivere il fuoco e mettere in sicurezza l’area, ma il traffico rimane congestionato mentre si definiscono le operazioni di spegnimento.

Un incendio di alcune sterpaglie è divampato nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 giugno, in una zona verde a ridosso dell’autostrada A8, tra i comuni di Arese e Lainate, nei pressi dello svincolo del casello autostradale di Milano Nord. Le fiamme, visibili anche da lontano grazie a una densa colonna di fumo, si sono . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

