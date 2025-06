Incendio a Milano batterie in ricarica innescano le fiamme | evacuato tutto il palazzo

Un incendio improvviso ha scosso Milano questa mattina, quando batterie in ricarica all’interno di un appartamento hanno provocato un principio di incendio nelle cantine, generando fumo denso e panico tra i residenti. La pronta azione dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, ma l’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di utilizzare in modo sicuro dispositivi elettrici e di rispettare le norme di prevenzione incendi.

Prima le fiamme nelle cantine e il fumo che sale per la tromba delle scale. Poi l'evacuazione e l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Attimi di paura in un palazzo al civico 24 di viale Lancetti a Milano all'alba di venerdì 20 giugno. L'incendio è stato innescato da.

