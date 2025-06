Incendi boschivi ok del Comune all' ordinanza per la prevenzione | in vigore fino al 30 settembre

In un’estate segnata da alte temperature e siccità, il Comune di Bari ha emanato un’ordinanza per prevenire gli incendi boschivi, valida fino al 30 settembre 2025. Questa misura, in linea con il Dprg Puglia, mira a tutelare ambiente e cittadini, imponendo restrizioni e precauzioni rigorose. La prevenzione non è mai troppa: scopriamo insieme cosa comporta questa ordinanza e come possiamo contribuire a proteggere il nostro territorio.

Il Comune di Bari ha pubblicato l’ordinanza sindacale relativa alla pericolosità degli incendi boschivi, come previsto Dprg Puglia n. 334 del 10 giugno scorso, che decreta la decorrenza del periodo di massima pericolosità per i roghi dal 15 giugno al 30 settembre 2025. L'ordinanza dispone. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Incendi boschivi, ok del Comune all'ordinanza per la prevenzione: in vigore fino al 30 settembre

In questa notizia si parla di: ordinanza - incendi - boschivi - comune

Roma, firmata l’ordinanza per la prevenzione degli incendi - Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l'ordinanza n.74 del 16 maggio 2025, attivando misure straordinarie per prevenire incendi e mitigare gli effetti delle ondate di calore.

Ordinanza n.17 r.g.39 del 13/06/2025 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019" Leggi l'Avviso (https://comune.minervino.le.it/novita/dichiarazi Vai su Facebook

Incendi boschivi, ok del Comune all'ordinanza per la prevenzione: in vigore fino al 30 settembre; Emergenza incendi boschivi: dichiarato lo stato di grave pericolosità; Prevenzione e contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia: emanata l'ordinanza sindacale per la stagione 2025.

Incendi boschivi, a fuoco 514 km2, quasi la metà della superficie del Comune di Roma - Durante il 2024 l’Italia è stata colpita da incendi boschivi per una superficie complessiva di 514 km2 (quasi la metà della superficie del comune di Roma Capitale). Come scrive infodata.ilsole24ore.com

L’Aquila, Prevenzione incendi: ordinanza del Comune dell’Aquila la stagione estiva - Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Con l’avvicinarsi della stagione estiva e l’aumento del rischio di incendi, il Comune dell’Aquila ha emesso un’ordina ... Riporta abruzzonews24.com