Incendi boschivi | ok al sorvolo dei droni nelle zone collinari

L’uso dei droni per prevenire gli incendi boschivi si presenta come una svolta innovativa nella tutela del territorio provinciale di Latina. Con l’obiettivo di monitorare e intervenire tempestivamente nelle zone più a rischio, questa tecnologia apre nuove prospettive per la salvaguardia delle aree collinari. La recente autorizzazione a Terracina segna un passo importante: l’innovazione al servizio della sicurezza ambientale.

L’utilizzo dei droni nell’ambio delle attività per la prevenzione degli incendi boschivi; un fenomeno che con l’arrivo dell’estate piega spesso il territorio della provincia di Latina. La novità è stata annunciata a Terracina con l’amministrazione che ha dato notizia del nulla osta rilasciato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Incendi boschivi: ok al sorvolo dei droni nelle zone collinari

In questa notizia si parla di: incendi - boschivi - droni - sorvolo

Canada: oltre 31.000 evacuati per incendi boschivi, emergenza in Saskatchewan e Manitoba - Una crisi senza precedenti scuote il Canada: oltre 31.000 persone sono state evacuate a causa di incendi boschivi devastanti, che già coinvolgono più di 200 focolai in tutto il paese.

L’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi ha rilasciato il Nulla Osta al Gruppo Comunale della Protezione Civile di Terracina per l’esecuzione di attività di sorvolo con droni finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi. Il comunicato Vai su Facebook

Incendi boschivi a Terracina: ok al sorvolo dei droni nelle zone collinari; Incendi boschivi, autorizzato il sorvolo dei droni; Terracina, droni in volo sulle colline per prevenire gli incendi.

Per prevenire gli incendi, a Terracina si usano i droni - L’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi ha rilasciato il Nulla Osta al Gruppo Comunale della Protezione Civile di Terracina per ... h24notizie.com scrive

Incendi boschivi in Puglia: base operativa con drone attivata a Maglie - Attivata a Maglie una base con drone dei Carabinieri Forestali per il contrasto agli incendi boschivi in Puglia. Secondo pugliapress.org