In un anno 2.400 persone rinchiuse in camera di sicurezza E' un carcere-ombra

In un anno, 2.400 persone sono state rinchiuse nelle camere di sicurezza dell’Emilia-Romagna, una delle regioni italiane più coinvolte nell’utilizzo di queste strutture temporanee, che si colloca tra le prime cinque del Paese per numero di detenzioni precarie. Un dato che solleva importanti questioni sui diritti umani e le modalità di gestione della legalità, evidenziando la necessità di riforme profonde e condivise.

Sono oltre 2.400 le persone transitate nel 2024 nelle camere di sicurezza dell'Emilia-Romagna, in attesa di convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria. Un dato che conferma il forte utilizzo di queste strutture temporanee nella regione, che risulta fra le prime cinque in Italia per.

