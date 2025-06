In un anno 145 ispezioni nelle aziende agricole | decine di irregolari 25 sospensioni

In un solo anno, 145 ispezioni nelle aziende agricole hanno portato a decine di irregolarità e 25 sospensioni. Ventotto permessi di soggiorno speciali sono stati concessi a lavoratori stranieri invisibili, operativi in provincia di Latina da tempo. Questi numeri illustrano il complesso mosaico delle verifiche sul territorio, dove il nucleo di controllo si impegna quotidianamente a garantire legalità e tutela. Un impegno fondamentale per un settore spesso nascosto ma vitale.

Ventotto permessi di soggiorno speciali concessi, dalla morte di Satnam ad oggi, in provincia di Latina ad altrettanti lavoratori agricoli stranieri che lavoravano sul territorio da invisibili. Accanto a questo, ci sono dati e numeri relativi ai controlli e alle ispezioni effettuate.

