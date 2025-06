In Ucraina la pace resta lontana e tra raid e sanzioni l’Europa si spacca

In Ucraina la pace resta un miraggio, mentre tra raid e sanzioni l’Europa si divide sempre di più. Zelensky e Putin proclamano di essere pronti al dialogo, ma i fatti raccontano una storia diversa, fatta di rimandi e responsabilità condivise. La situazione si fa insostenibile e il tempo sembra sfuggire, lasciando presagire che la speranza di una soluzione definitiva sia sempre più lontana.

Se a parole Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin gridano ai quattro venti di essere "pronti a trattare" la fine delle ostilità, nei fatti non fanno altro che rimandare e rimpallarsi le responsabilità per i mancati progressi nei negoziati. Una situazione stucchevole che continua a ripetersi, con il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha fatto sapere come le date per un nuovo round di colloqui tra Russia e Ucraina "dovrebbero essere concordate la prossima settimana", aggiungendo però il consueto affondo contro l'amministrazione dell'ex Repubblica sovietica, affermando che "sono possibili provocazioni da parte del regime di Kiev", ma che Mosca sarebbe pronta a "passarci sopra".