In ospedale con la febbre alta Jennifer Pagliara muore a 15 anni dopo due giorni di agonia La mamma | Mai problemi di salute

In un dramma che scuote la comunità, Jennifer Pagliara, una ragazza di soli 15 anni, ha perso la vita dopo due giorni di terribile agonia in ospedale, dove era arrivata con febbre alta e senza precedenti problemi di salute. La sua storia mette in luce l'importanza di una diagnosi tempestiva e di una cura immediata, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. La sua memoria resterà come monito e ispirazione per tutti.

Era arrivata in ospedale il 17 giugno con la febbre alta, salita fino a 41 gradi. Poi la situazione si è aggravata, prima con le crisi epilettiche e poi con il coma. Jennifer Pagliara ha.

Una tragedia che sconvolge la comunità di Squinzano: Jennifer Pagliara, solo 15 anni, muore improvvisamente in ospedale dopo aver combattuto una febbre improvvisa.

