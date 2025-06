In ospedale con la febbre alta Jennifer Pagliara muore a 15 anni dopo due giorni di agonia | la famiglia denuncia aperta un' inchiesta

giorni di agonia in un letto d'ospedale, dove i familiari speravano in una svolta che purtroppo non è arrivata. La tragica scomparsa a soli 15 anni ha generato un'ondata di dolore e rabbia, spingendo la famiglia a denunciare e ad avviare un'inchiesta per fare luce sulle cause di questa tragica perdita. Un caso che solleva importanti questioni sulla tutela della salute dei più giovani e sulla responsabilità del sistema sanitario.

Era arrivata in ospedale con la febbre alta, salita fino a 41 gradi. Poi la situazione si è aggravata, prima con le crisi epilettiche e poi con il coma. Jennifer Pagliara ha sofferto due. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - In ospedale con la febbre alta, Jennifer Pagliara muore a 15 anni dopo due giorni di agonia: la famiglia denuncia, aperta un'inchiesta

In questa notizia si parla di: ospedale - febbre - alta - jennifer

Muore in ospedale a 15 anni dopo una febbre improvvisa: aperta un’inchiesta a Lecce - Una tragedia che sconvolge la comunità di Squinzano: Jennifer Pagliara, solo 15 anni, muore improvvisamente in ospedale dopo aver combattuto una febbre improvvisa.

In ospedale con la febbre alta, Jennifer Pagliara muore a 15 anni dopo due giorni di agonia: la famiglia denun; Muore in ospedale a 15 anni dopo una febbre improvvisa: aperta un’inchiesta a Lecce; Brindisi, muore a 15 anni dopo una febbre: indagini sul decesso di Jennifer Pagliara.

In ospedale con la febbre alta, Jennifer Pagliara muore a 15 anni dopo due giorni di agonia: la famiglia denuncia, aperta un'inchiesta - Poi la situazione si è aggravata, prima con le crisi epilettiche e poi con il coma. Da msn.com

Brindisi, muore a 15 anni dopo una febbre: indagini sulla morte di Jennifer Pagliara - Jennifer Pagliara si è spenta all’improvviso, dopo pochi giorni di febbre alta e un peggioramento che nessuno si aspettava. Lo riporta msn.com