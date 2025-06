In ospedale con febbre a 41 poi l' infezione improvvisa | Jennifer muore a 15 anni a due giorni dal ricovero

Una vita davanti, sogni ancora da realizzare, eppure un destino crudele si è portato via la giovane Jennifer in soli due giorni. La comunità di Squinzano piange una ragazza innocente, vittima di un'infezione improvvisa e misteriosa. Questo tragico episodio sconvolge tutti, lasciando domande senza risposta e una profonda tristezza nel cuore di chi la conosceva. In un momento così difficile, si alza il grido di solidarietà e speranza per trovare le risposte che meritano.

C'è incredulità a Squinzano, piccolo paese a nord di Lecce, per la morte di Jennifer Pagliara, 15 anni, stroncata in due giorni da una febbre altissima legata e una polmonite bilaterale poi trasformatasi in un'infezione improvvisa sulla quale non si hanno ancora certezze.

Jennifer Pagliara, di Squinzano, non aveva avuto problemi di salute prima del decesso dopo 48 ore dai primi sintomi: è stata ricoverata con febbre altissima per una polmonite bilaterale, poi l'ipotesi di un'infezione sfociata nella Cid, coagulazione intravascolar

