In Italia si sta costruendo un grande deposito di rifiuti radioattivi | le foto

In Italia, un nuovo capitolo sulla gestione dei rifiuti radioattivi sta emergendo: l'ex centrale di Caorso si trasforma, con Sogin che avvia la demolizione della copertura del deposito. Un passo importante verso un futuro più sicuro e sostenibile, ma anche fonte di dibattito e riflessione sulla nostra energia e responsabilità ambientale. Questa operazione segna il primo frutto di un piano ambizioso per affrontare le sfide nucleari nel nostro paese.

Un piano per costruire un grande deposito di rifiuti radioattivi al posto di un impianto fermo dagli anni '80 e che sarà smantellato in tutti i suoi sistemi e componenti. Nell'ex centrale nucleare di Caorso, in provincia di Piacenza, Sogin ha iniziato la demolizione della copertura del deposito. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - In Italia si sta costruendo un grande deposito di rifiuti radioattivi: le foto

