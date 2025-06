In Iran non solo macerie | ecco perché colpire l’uranio può scatenare un’altra Chernobyl L’avvertimento dell’Aiea

In Iran, la minaccia va oltre le macerie: colpire l’uranio può scatenare una catastrofe simile a Chernobyl, come avverte l’Aiea. Non si tratta solo di edifici abbandonati, ma di materiali radioattivi che, se manipolati con intenzioni ostili, possono provocare un disastro globale. Le parole di Rafael Grossi sottolineano il rischio reale e imminente, rendendo urgente una vigilanza rafforzata per evitare che il cuore dell’allarme diventi realtà.

Le bombe non colpiscono il vuoto. E nemmeno solo cemento armato. Quando centrano un impianto nucleare — anche non operativo — si portano dietro polveri, gas, materiali radioattivi. Negli occhi delle diplomazie internazionali torna lo spettro del 1986. Ma Chernobyl, oggi, potrebbe chiamarsi Bushehr. E il rischio è reale. Il cuore dell'allarme è nelle parole del direttore dell'Aiea, Rafael Grossi: "C'è materiale nucleare distribuito in vari luoghi dell'Iran. La possibilità di una dispersione radioattiva in atmosfera è concreta". Un rischio che riguarda prima di tutto i siti di arricchimento, ma che potrebbe diventare catastrofico se a essere colpita fosse una centrale civile operativa.

