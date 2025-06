In Iran è in corso una feroce repressione

In Iran, una brutale repressione scuote le piazze e le strade, con centinaia di arresti di cittadini accusati di aver condiviso online messaggi sul conflitto con Israele. Le organizzazioni per i diritti umani denunciano una situazione critica, mentre il blackout informativo alimenta il timore di un escalation. La speranza di libertĂ e giustizia si fa strada tra le ombre di un regime sempre piĂą oppressivo.

Sono centinaia le persone arrestate in varie cittĂ dell'Iran anche solo per avere pubblicato online messaggi relativi al conflitto con Israele. Lo riportano le organizzazione non governativa indipendenti che si occupano di diritti umani, a una settimana dall'inizio dell'attacco. Oltre al blackout.

