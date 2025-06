In gran segreto con la famosa conosciuta in tv Antonino Spinalbese esplode il gossip

In gran segreto, Antonino Spinalbese, volto noto del mondo dello spettacolo e ex di Belen Rodriguez, torna a far parlare di sé. Dopo l’esperienza a The Couple, il celebre hair stylist è al centro di un gossip esplosivo, alimentato da segnalazioni sui social che suggeriscono una nuova fiamma. La domanda che tutti si pongono ora è: chi si nasconde dietro questa misteriosa indiscrezione? Resta con noi per scoprire gli ultimi sviluppi di questa intrigante vicenda.

Antonino Spinalbese torna a far parlare di sé. Dopo l’avventura a The Couple, l’hair stylist ed ex compagno di Belen Rodriguez è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Stavolta non si tratta di progetti lavorativi o interviste, ma di una possibile nuova fiamma che avrebbe acceso la curiosità degli appassionati di cronaca rosa. A lanciare l’indiscrezione sono state alcune segnalazioni raccolte sui social, dove in molti raccontano di averlo visto in compagnia di una presenza femminile ricorrente. Tutto sarebbe nato proprio durante il reality game condotto da Ilary Blasi, poi chiuso in anticipo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: antonino - spinalbese - gran - segreto

Belen, quanta dolcezza con Antonino Spinalbese! E Cecilia? Crisi nera: non si parlano più - Belen Rodriguez sorprende ancora, questa volta per le dinamiche tumultuose della sua vita privata. Mentre regala dolcezza con Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, le tensioni con Cecilia Rodriguez portano a una crisi definitiva: non più parlarsi.

E' amore tra Antonino Spinalbese e una concorrente di The Couple? I due si starebbero frequentando in gran segreto e lei...(SCOPRI CHI E' NEI COMMENTI) Vai su Facebook

Elena Barolo e Antonino Spinalbese insieme in segreto? La confessione di un ex concorrente di The Couple; Antonino Spinalbese ed Elena Barolo, flirt in corso dopo The Couple: La storia va avanti in gran segreto; The Couple: le coppie vogliono Helena Prestes, Spinalbese confessa.

Elena Barolo e Antonino Spinalbese insieme in segreto? La confessione di un ex concorrente di The Couple - Le indiscrezioni e la confessione di un ex concorrente di The Couple. Riporta dilei.it

Tra le prime pillole di gossip estivo, il flirt (segreto) di Antonino Spinalbese con una ex velina - L’estate, la stagione per antonomasia del gossip, delle riviste sotto l’ombrellone e lo scroll con lo smartphone con pellicola antiriflesso, sta per iniziare con paparazzi attrezzati per zoomare su ya ... Secondo elle.com