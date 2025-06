In Francia tornano online i siti porno dopo lo ' sciopero' contro l' obbligo di controllo dell' età

Dopo lo sciopero e le proteste in Francia, i principali siti pornografici come Youporn, Pornhub e Redtube tornano online. Il colosso Aylo, leader nel settore, ha annunciato la riapertura grazie alla sospensione dell’ordine del tribunale amministrativo di Parigi, che aveva imposto restrizioni sull’obbligo di controllo dell’età . È un nuovo capitolo nella lotta tra tutela dei minori e libertà digitale: cosa cambierà in futuro?

Tornano online in Francia i siti web delle tre celebri piattaforme di pornografia Youporn, Pornhub e Redtube. Il colosso Aylo, proprietario dei tre siti e leader globale di questa industria, ha annunciato la riapertura dopo che il tribunale amministrativo di Parigi ha sospeso l'ordine alle.

Francia, stretta sulla pirateria: anche le VPN obbligate a bloccare i siti illegali - Il 15 maggio 2025, il Tribunale di Parigi ha emesso una sentenza senza precedenti, obbligando cinque principali VPN a bloccare 203 siti illegali di streaming sportivo.

