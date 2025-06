In Francia gli studenti si spostano tra le aule la matematica con il problem solving | l’esperienza di mobilità tra scuole francesi e liguri

In Francia, gli studenti si spostano tra le aule vivendo un'esperienza di mobilità che arricchisce il loro percorso scolastico, favorendo lo scambio culturale e l'apprendimento del problem solving. L’evento di ieri a Palazzo Imperiale di Genova ha celebrato questa iniziativa, unendo scuole francesi e liguri in un progetto che apre nuove frontiere educative e interculturali per i giovani. Un esempio brillante di collaborazione internazionale che trasforma l’educazione in un ponte tra culture diverse.

Nasini (USR Liguria) - Si è svolto ieri nella magnifica cornice di Palazzo Imperiale di Genova l’evento di disseminazione della mobilità Erasmus + tra le scuole liguri del Consorzio USR Liguria e le écoles francesi, al quale hanno partecipato anche il Console onorario della Repubblica francese Luc Penaud, il prof. Olivier Ginola del Rectorat di Nizza e la direttrice dell’Alliance Française di Genova, Carole Fregonara. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

