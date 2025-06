In Francia bimba di 12 anni muore per intossicazione e altri 7 finiscono in ospedale | Non hanno mangiato insieme

Una tragedia sconvolge Saint-Quentin, nel Nord della Francia: una bambina di 12 anni perde la vita a causa della Sindrome Emolitica-Uremica e altri sette ragazzi finiscono in ospedale per gravi problemi digestivi. Nonostante non si conoscessero né abbiano condiviso un pasto, le cause restano misteriose. La comunità è in attesa di risposte mentre le autorità indagano per chiarire questa inquietante vicenda. Continua a leggere.

A Saint-Quentin, nel Nord della Francia, una 12enne è morta per aver contratto la Sindrome Emolitica-Uremica: altri 7 ragazzini sono stati portati in ospedale in seguito a gravi problemi digestivi. Non si conoscevano e non hanno mangiato insieme. Si indaga sulle cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it

