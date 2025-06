In fiamme durante i lavori il tetto di una palazzina a Torre Maina

Un incendio improvviso ha devastato il tetto di una palazzina a Torre Maina, mentre operai erano impegnati in lavori di ristrutturazione. Fumo denso e fiamme alte hanno inghiottito il cielo del quartiere nel primo pomeriggio di oggi, causando preoccupazione tra i residenti e l’intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco. La comunità si stringe intorno ai proprietari, sperando in una rapida soluzione e in un’esatta ricostruzione di quanto accaduto.

Fumo e fiamme nel primo pomeriggio di oggi a Torre Maina, sul tetto di una palazzina di via Montina. Sul tetto del piccolo condominio residenziale erano in corso lavori di ristrutturazione, quando per cause da accertare è divampato un incendio, che in breve tempo ha sviluppato un alto fumo.

