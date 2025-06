In fiamme baracche utilizzate da persone senza fissa dimora a Firenze

Un drammatico incendio ha sconvolto questa mattina il parco del Mensola a Firenze, dove alcune baracche occupate da persone senza dimora sono state completamente distrutte. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e garantire la sicurezza dei residenti. Un episodio che mette in luce le difficoltà di una realtà spesso invisibile, sollevando interrogativi sulla tutela e l’assistenza di queste persone fragili.

FIRENZE – I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti questa mattina (20 giugno) nel comune di Firenze in via della Torre all’interno del parco del Mensola, per un incendio di alcune baracche frequentate da persone senza fissa dimora. Sul posto una squadra e un’autobotte in supporto hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio e provveduto allo smassamento dei materiali coinvolti. Richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine. Sul posto anche il funzionario per il coordinamento. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it