In Europa si discute sull’età giusta per usare i social media

In Europa infuriano le discussioni sull’età migliore per approvare l’uso dei social media, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute mentale degli adolescenti. Mentre alcuni propongono divieti per i minori di 15 o 16 anni, gli esperti sottolineano i rischi di tali misure. Un dibattito acceso che coinvolge legislatori, genitori e professionisti, tutti alla ricerca di un equilibrio tra protezione e libertà. Leggi il video completo per scoprire tutti i punti di vista.

Gli effetti negativi dei social sulla salute mentale degli adolescenti sono al centro del dibattito europeo. Qualcuno propone un divieto per i minori di 15 o 16 anni, ma gli esperti non sono d’accordo, per varie ragioni. Il video. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - In Europa si discute sull’età giusta per usare i social media

In Europa si discute sull'età giusta per usare i social media

