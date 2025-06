In Europa si discute sull’età giusta per usare i social media

In Europa, il dibattito sui social media si intensifica, con attenzione particolare all'impatto sulla salute mentale degli adolescenti. Mentre alcuni propongono divieti per i minori di 15 o 16 anni, gli esperti avanzano motivazioni diverse, sottolineando l'importanza di un uso consapevole e delle strategie di tutela. La questione rimane complessa e richiede un dialogo approfondito. Leggi il video per scoprire tutti i dettagli.

Gli effetti negativi dei social sulla salute mentale degli adolescenti sono al centro del dibattito europeo. Qualcuno propone un divieto per i minori di 15 o 16 anni, ma gli esperti non sono d’accordo, per varie ragioni. Il video. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - In Europa si discute sull’età giusta per usare i social media

In questa notizia si parla di: social - europa - discute - giusta

In Europa si discute sull’età giusta per usare i social media - In Europa infuriano le discussioni sull’età migliore per approvare l’uso dei social media, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute mentale degli adolescenti.

Gli effetti negativi dei social sulla salute mentale degli adolescenti sono al centro del dibattito europeo. Qualcuno propone un divieto per i minori di 15 o 16 anni, ma gli esperti non sono d’accordo, per varie ragioni. Il video di Arte. Vai su Facebook

In Europa si discute sull’età giusta per usare i social media; G7: Trump firma per de-escalation nel conflitto Israele-Iran, poi se ne va; Media: Trump sospende gli aiuti militari a Kiev. L'accordo sulle terre rare non è più sul tavolo - La Casa Bianca conferma: Stop agli aiuti a Kiev per trovare una soluzione alla guerra.

In Europa si discute sull’età giusta per usare i social - In tutta Europa ci sono leggi che stabiliscono la maggiore età digitale, cioè l’età in cui ragazze e ragazzi possono registrarsi sui social media senza il permesso ... Riporta internazionale.it

Cassino | L’Europa che vogliamo: Sociale, verde, giusta. Che non dimentica. - Ad aprire i lavori, all’Aula Pacis di Via Guglielmo Marconi 10, è stato lo storico delle religioni, ... Scrive partitodemocratico.it