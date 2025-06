in duomo si suona lo stabat mater di rossini in ricordo di giovanni battistini

cultura e dell’arte, lasciando un’impronta indelebile nel cuore della comunità. Un’occasione unica per rivivere le emozioni di un capolavoro lirico e onorare la memoria di un grande appassionato. Non mancate a questa serata speciale, un tributo che unisce musica, ricordo e solidarietà.

