In duemila per i 50 anni di sacerdozio di Delpini

Un traguardo storico per l’arcivescovo Mario Delpini, celebrato con emozione e partecipazione a Milano. Quasi duemila persone si sono radunate in piazza Duomo, per rendere omaggio a un uomo che ha dedicato cinque decenni di vita al servizio della Chiesa e della comunità. E, per la prima volta in oltre 40 anni, Delpini si è affacciato dal balcone della cattedrale, regalando un momento di grande significato. Per i 50 anni di sacerdozio, sono arrivati doni e testimonianze di stima…

Duemila persone hanno raggiunto ieri piazza Duomo per il Corpus Domini e per festeggiare i cinquant’anni di sacerdozio dell’ arcivescovo Mario Delpini. Che per la prima volta si è affacciato dal balconcino della cattedrale. Bisogna riavvolgere il nastro del tempo di oltre 40 anni per ricordare l’ultimo “affaccio“ e saluto da lì: avvenne in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II a Milano. Per i 50 anni di ordinazione, sono arrivati doni da ogni angolo della diocesi: la città di Milano ha regalato “il frutto della passione“, "Passione che ti accompagna da 50 anni nello svolgere il tuo ministero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In duemila per i 50 anni di sacerdozio di Delpini

