In dirittura d’arrivo il Premio Arte e Cultura VibookArte, un appuntamento imperdibile che celebra l’eccellenza artistica e letteraria. La prestigiosa manifestazione, promossa dall’Accademia Fior di Loto e dalla sua presidente Sonia Demurtas, si arricchisce delle recenti creazioni dello scultore Onofrio La Leggia, e della presentazione del “Albo d’oro dei Poeti Contemporanei”. Un evento da non perdere, dove arte e cultura si incontrano per ispirare e emozionare.

Vibo Valentia – L’ Accademia di Arte e Poesia Fior di Loto e la sua presidente Sonia Demurtas è lieta di annunciare che lo scultore Onofrio La Leggia, ha attualmente ultimato le opere destinate al prestigioso “ Premio Arte e Cultura VibookArte”, ideato dall’eclettica critica d’arte Sonia Demurtas. l’evento vedrà anche la presentazione del libro “Albo d’oro dei Poeti Contemporanei” dove sono presenti: Antonio Franzè, Antonella Lucato, Giovanna Sant’Angelo Licia D’Urso, Mimma Febbraro, Vincenzo Aruta, Sator, Domenico Truocchio, Carla Croce, Luigi Vicidomini e Silvana Costa. Voglio fare un ringraziamento particolare all’artista, Onofrio La Leggia, dice la Dott. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - In dirittura d’arrivo il “Premio Arte e Cultura VibookArte”

Onofrio La Leggia firma le opere per il Premio VibookArte.

