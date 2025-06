In difesa del padre | Difesa dei Valori lancia una mobilitazione per la famiglia

In un momento di profonda trasformazione sociale, Difesa dei Valori lancia una mobilitazione a Arezzo per ribadire l'importanza della famiglia come fondamento della società. Con una raccolta firme e incontri di approfondimento, si vuole difendere il ruolo storico dell’unione tra uomo e donna e contrastare le recenti decisioni che minacciano questa realtà. È tempo di agire per preservare i valori che ci definiscono.

ARezzo, 20 giugno 2025 – Una raccolta di firme e un ciclo di incontri di approfondimento per ribadire la centralità della famiglia come nucleo originario della società fondata sull'unione tra un uomo e una donna. A promuoverli sarà l'associazione aretina Difesa dei Valori per stimolare una mobilitazione contro la recente sentenza della Corte Costituzionale a favore della doppia maternità, andando a riflettere sul rischio dell'eclissi del ruolo del padre nella genitorialità contemporanea ea sollevare interrogativi sull'impatto culturale, educativo e sociale di modelli familiari alternativi a quello tradizionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “In difesa del padre”: Difesa dei Valori lancia una mobilitazione per la famiglia

In questa notizia si parla di: difesa - padre - valori - mobilitazione

Violenza sessuale in comunità: i testimoni della difesa scagionano padre Zanotti - In un clima teso, oggi a Bergamo si è svolta la discussione del controverso processo che vede padre Antonio Zanotti, frate cappuccino di 78 anni, accusato di violenza sessuale e maltrattamenti.

Un’Europa di pace e diritti, ecco i movimenti cattolici che aderiscono alla mobilitazione di Roma.

Mobilitazione a difesa del distretto - Mobilitazione a difesa del distretto Raid di bande specializzate minacciano il distretto orafo italiano. Riporta lanazione.it

G7 Difesa a Napoli il 19 ottobre: ci sarà la mobilitazione pro Palestina - È stata annunciata oggi una mobilitazione in favore della Palestina a Napoli, per il prossimo 19 ottobre, mentre in città si svolgerà il G7 della Difesa. Secondo fanpage.it