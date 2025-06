In casa con quasi 13 chili di droga | madre e figlia finiscono in manette

In un blitz sorprendente a Bari, madre e figlia sono state arrestate con quasi 13 chili di droga nascosti in casa. La polizia, intervenuta nel primo pomeriggio del 18 giugno, ha smantellato un importante traffico di sostanze illecite, dimostrando ancora una volta quanto la lotta allo spaccio sia fondamentale per la sicurezza della comunità . La scoperta evidenzia come, dietro le mura domestiche, si possano celare attività illecite di vasta portata.

Nel primo pomeriggio del 18 giugno a Bari, la polizia ha arrestato due donne, madre e figlia, di 71 e 46 anni, quest'ultima con piccoli precedenti di polizia, ritenute responsabili del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente. Il personale della Squadra Mobile, dopo.

