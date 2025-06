In Bono | Stories Of Surrender il frontman degli U2 è più sincero che mai

scintillante testimonianza di vulnerabilità e autenticità, dove il frontman degli U2 si apre come mai prima d'ora, mescolando introspezione e ironia in un racconto coinvolgente. Con Andrew Dominik alla regia, il risultato è un’esperienza unica che rivela i lati più profondi di Bono, regalando agli spettatori uno sguardo intimo sulla sua vita e sulla sua musica. Un viaggio emozionante che lascia il segno e invita alla riflessione.

Bono: Stories Of Surrender (Apple TV+), più che un documentario è un one man show in cui il leader degli U2 si mette a nudo tra il serio e il faceto. Il regista, Andrew Dominik, lo avevamo già visto alle prese con Nick Cave, un’altra figura della musica estremamente carismatica ( This Much I Know to Be True, 2022 ). Se in quest’ultimo caso la narrazione seguiva un copione “più classico”, per così dire, con Bono ci troviamo catapultati in una sorta di stand-up comedy, An Evening of Words, Music and Some Mischief., filmata dal vivo sul palco del Beacon Theatre di New York nel 2023. Un monologo, sceneggiato e adattato dalla sua autobiografia ( Surrender: 40 canzoni, violoncellista (Kate Ellis) e un’arpista (Gemma Doherty). 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - In Bono: Stories Of Surrender il frontman degli U2 è più sincero che mai

