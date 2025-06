In ballo il futuro dell’ospedale Verso il summit con la Regione

Il futuro dell’ospedale di Spoleto è al centro dell’attenzione, con un importante appuntamento a luglio quando la Presidente della Regione, Stefania Proietti, farà visita alla città per valutare lo stato dei lavori e le prospettive di rilancio. L’incontro, annunciato da vari comitati civici e associazioni locali, rappresenta un passo cruciale per garantire servizi sanitari di qualità alla comunità. La chiave del successo sarà l’impegno condiviso di tutti i soggetti coinvolti.

La presidente della Regione, Stefania Proietti, a luglio sarà a Spoleto per fare il punto della situazione sul futuro dell’ ospedale. Ad annunciarlo sono lo Spoleto City Forum, il comitato civico per la salute pubblica e l’emergenza sanitaria della città di Spoleto e della Valnerina, il comitato di strada per la salute pubblica e il coordinamento per la pace i diritti e la difesa dell’ambiente che da anni si stanno battendo per la riapertura di tutti i reparti e servizi dell’ ospedale San Matteo degli infermi di Spoleto (chiusi nell’ottobre 2020 e non più riaperti). Nei giorni scorsi hanno incontrato al Broletto di Perugia, la presidente e assessore alla Sanità, Stefania Proietti, per ribadire l’unanime richiesta del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it