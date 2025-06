In arrivo forti temporali | rischio grandine fino a 5 centimetri

minaccia di sconvolgere le nostre giornate estive, portando con sé piogge torrenziali, fulmini e grandinate fino a 5 centimetri. Prepariamoci a vivere un weekend all’insegna della natura impetuosa, mentre gli esperti monitorano attentamente questa nuova ondata di maltempo. Resta aggiornato per proteggerti al meglio e affrontare con consapevolezza questa sfida meteo inaspettata.

Il clima estivo fatica a stabilizzarsi: una nuova perturbazione è pronta a portare nel fine settimana temporali intensi e possibili grandinate. Dopo una breve tregua, l’atmosfera torna a mostrarsi instabile a causa dell’arrivo di un impulso d’aria fredda di origine nord atlantica, che si. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - In arrivo forti temporali: rischio grandine fino a 5 centimetri

In questa notizia si parla di: arrivo - temporali - forti - rischio

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

Meteo Avviso: in arrivo forti Temporali e Grandine, le zone a rischio Vai su Facebook

#Meteo #Avviso: in arrivo forti #Temporali e #Grandine, le zone a rischio Vai su X

Meteo Avviso: in arrivo forti Temporali e Grandine, le zone a rischio; Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Temporali, Grandine e Venti forti; le zone a rischio; In arrivo temporali forti nel Mantovano: «Alto rischio anche di grandinate».

In arrivo forti temporali: rischio grandine fino a 5 centimetri - Il clima estivo fatica a stabilizzarsi: una nuova perturbazione è pronta a portare nel fine settimana temporali intensi e possibili grandinate. Lo riporta bresciatoday.it

Meteo Avviso: in arrivo forti Temporali e Grandine, le zone a rischio - In primo luogo, goccia fredda che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi, provocando violenti temporali al Centro- Lo riporta ilmeteo.it