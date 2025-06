In arrivo 91 agenti in più per la vigilanza estiva in Liguria

Preparati a una stagione estiva più sicura in Liguria: dal 1 luglio al 1 settembre, il Ministero dell'Interno rafforza la vigilanza con 91 nuovi agenti distribuiti tra Imperia, Savona e Genova. Un piano strategico che promette di garantire relax e tranquillità a residenti e turisti, rendendo questa estate indimenticabile e sicura per tutti.

Arrivano 91 agenti in più per la vigilanza estiva in Liguria dal 1 luglio al 1 settembre: questo il piano del Ministero dell'Interno che ha optato per l'incremento di unità di forze di polizia per la bella stagione. In particolare, 30 agenti verranno inviati a Imperia, 24 a Savona, 21 a Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - In arrivo 91 agenti in più per la vigilanza estiva in Liguria

In questa notizia si parla di: agenti - vigilanza - estiva - liguria

Imperia, in arrivo 30 nuovi agenti per la vigilanza estiva.

Sicurezza, in arrivo 91 agenti in più per vigilanza estiva in Liguria - In Liguria per il periodo estivo arriveranno 91 agenti di polizia in più per garantire la sicurezza sul territorio ... genova24.it scrive

Sicurezza, Lega: “In arrivo 24 agenti in più per vigilanza estiva nel savonese” - Lo hanno annunciato i parlamentari liguri della Lega Stefania Pucciarelli e Francesco Bruzzone in merito al provvedimento sugli organici delle forze dell'ordine ... Lo riporta ivg.it