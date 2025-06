In anteprima video Aggio truvato l'ammore di Cristina Lizzul Ft Laioung.

In anteprima esclusiva, scopri il nuovo video di Cristina Lizzul feat Laioung: "Aggio truvato l'ammore". Un brano che fonde R&B e sexydrill, narrando l'amore come un’esperienza spirituale e rinascimentale. Cristina esprime con passione la gioia di aver finalmente trovato un amore autentico, un vero miracolo emotivo. Questo singolo promette di conquistare il cuore di tutti gli appassionati di musica profonda e coinvolgente.

Milano, 20 giu. (askanews) - In anteprima il video "Aggio truvato l'ammore" il nuovo singolo di Cristina Lizzul Feat Laioung, prodotto da Obi1 e che porta la firma dei due artisti. Il brano, dalle sonoritĂ R&B e in perfetto stile sexydrill, racconta l'amore come un'esperienza spirituale, quasi divina. Un miracolo raro, vissuto come una rinascita emotiva. Cristina Lizzul esprime la profonditĂ e l'entusiasmo di aver finalmente trovato un amore puro e autentico, dopo un lungo percorso fatto di battaglie interiori e delusioni. Mentre lei celebra questo miracolo emotivo, la risposta di Laioung appare distaccata, quasi timorosa di accogliere un sentimento così grande.