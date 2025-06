In 20mila a Milano per il concerto dei Duran Duran

A Milano, 20.000 persone hanno gremito l’Ippodromo di San Siro per il grande ritorno dei Duran Duran. Tra ricordi e emozioni, giovani e nostalgici degli anni Ottanta hanno vissuto una serata indimenticabile, culminata con l'iconica esibizione di Simon Le Bon & Co. Un concerto che ha celebrato quattro decenni di musica, unendo passato e presente in un crescendo di energia e passione. E il pubblico ha potuto davvero sentirsi parte di qualcosa di speciale.

In ventimila sono arrivati all'Ippodromo di San Siro, a Milano, per il concerto dei Duran Duran, fra di loro tante le ex adolescenti degli anni Ottanta che hanno applaudito l'opening act di Les Votives, anche quando hanno mostrato una bandiera palestinese attaccata sul dorso della chitarra. Ma sono Simon Le Bon&Co che il pubblico aspettava. L'intro è con Velvet Newton, del 2021, ma poi comincia il viaggio lungo quarant'anni di carriera con Night Boy del 1981, uno dei loro primi successi, e Wild Boys. "Wild alwaya shine" canta con una camicia nera e un paio di jeans dorati insieme a tutto il pubblico, che continua a cantare e ballare anche "Hungry Like a Wolf", uno dei brani principali di Rio del 1982. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In 20mila a Milano per il concerto dei Duran Duran

