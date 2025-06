In 200 all’incontro con Fausto Biloslavo alla Loggia dei Cavalieri

con un dibattito coinvolgente e appassionato, testimonianza del forte interesse della comunità verso temi di attualità e informazione. L’incontro ha offerto un’occasione unica per ascoltare direttamente dal giornalista le sue esperienze sul campo e le sue analisi approfondite, rafforzando il valore del dialogo e dell’informazione libera. Un momento che resterà impresso come esempio di partecipazione civica e curiosità intellettuale.

Grande partecipazione e vivo interesse del pubblico per l’incontro, tenutosi mercoledì sera alla Loggia dei Cavalieri di Treviso, con il noto reporter di guerra Fausto Biloslavo. L’evento, promosso dal Circolo di Fratelli d’Italia Treviso ha visto la presenza di oltre 200 persone e si è concluso. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - In 200 all’incontro con Fausto Biloslavo alla Loggia dei Cavalieri

In questa notizia si parla di: incontro - fausto - biloslavo - loggia

“Filius et Pater” all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi: sul palco l’incontro immaginario tra Fausto e Luigi Pirandello - In occasione del cinquantesimo anniversario della scomparsa di Fausto Pirandello, l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi ospita uno spettacolo imperdibile: “Filius et Pater”.

Domani sera alla Loggia dei Cavalieri si parlerà del “sistema immigrazione” tra Italia ed Europa Vai su Facebook

In 200 all’incontro con Fausto Biloslavo alla Loggia dei Cavalieri; Fausto Biloslavo presenta a Treviso il libro-inchiesta Talebani dell'accoglienza; Fausto Biloslavo presenta a Treviso il libro - inchiesta 'Talebani dell'accoglienza'.

Biloslavo e Leonardi ospiti all’"Augusta" - Nuovo appuntamento con il Festival L’Augusta: mercoledì prossimo 10 luglio infatti, Fausto Biloslavo e Bianca Leonardi saranno ospiti della kermesse per un incontro all’interno del quale ... Scrive lanazione.it

Conferenza Biloslavo, tensione a Sociologia - dove i ragazzi del collettivo Hurriya hanno bloccato con una catena una porta d'ingresso per protestare contro l'incontro sulla Libia con il giornalista Fausto Biloslavo. Segnala rainews.it