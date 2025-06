Imprenditorialità giovanile dalla Camera di Commercio in arrivo 500mila euro

Un'opportunità imperdibile per i giovani imprenditori: la Camera di Commercio di Ferrara Ravenna annuncia l'approvazione di 500mila euro per il Piano straordinario a sostegno dell’imprenditorialità giovanile. Questa iniziativa mira a incentivare assunzioni stabili, favorire il ricambio generazionale e alimentare nuove idee d’impresa. È il momento di trasformare le vostre ambizioni in realtà: scopri come partecipare e dare vita al futuro del nostro tessuto economico.

Approvata dalla Giunta della Camera di commercio di Ferrara Ravenna la seconda annualità del Piano straordinario a sostegno delle giovani generazioni: mezzo milione di euro per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, il ricambio generazionale, la nascita e lo sviluppo di nuove imprese. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Imprenditorialità giovanile, dalla Camera di Commercio in arrivo 500mila euro

