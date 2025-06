Impianto Edison la Conferenza dei servizi chiede altri chiarimenti

La discussione sull’impianto Edison si infittisce, mentre la Conferenza dei Servizi, riunitasi ieri mattina nella sede della Provincia, ha sollecitato nuovi chiarimenti dal proponente. Dopo il termine scaduto del 31 marzo, la questione rimane viva e intricata, alimentando le preoccupazioni dell’Assemblea Permanente Stop Edison. La decisione finale si avvicina, ma la strada è ancora lastricata di interrogativi e approfondimenti cruciali per il futuro energetico locale.

Nuova riunione, la seconda, ieri mattina, della Conferenza dei Servizi nella sede della Provincia che dovrà decidere sull'autorizzazione per l'impianto Edison. "Ieri – secondo l' Assemblea permanente Stop Edison – sono stati affrontati alcuni aspetti per i quali sono stati chiesti ulteriori chiarimenti al proponente Edison, dopo che lo scorso 31 marzo è scaduto il termine del periodo di proroga di 180 giorni richiesto dall'azienda per rispondere alle osservazioni pervenute da associazioni, cittadini, gruppi politici che insistevano sulle criticità e le problematiche del progetto". Presente, all'esterno del palazzo della Provincia come in altre occasioni, una rappresentanza dell' Assemblea Permanente Stop Edison che da mesi ha realizzato in città una forma pacifica, estesa e plurale di protesta.

