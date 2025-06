Impianti sportivi presto il nuovo bando per lo Zaccheria Di Molfetta | Il campo di Croci Nord lo gestirà il Comune

Presto, lo Zaccheria di Molfetta si prepara a una nuova stagione di opportunità con il prossimo bando per la gestione. La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo, aprendo le porte a un progetto innovativo e coinvolgente per il futuro dello stadio. Un passo importante per valorizzare lo sport locale e rafforzare il legame tra comunità e impianti sportivi. Restate sintonizzati: la rivoluzione sportiva sta per cominciare!

Sarà pubblicato a breve il nuovo bando per la concessione in gestione dello stadio comunale Pino Zaccheria. La Giunta ha approvato l'atto di indirizzo per l'affidamento della struttura in concessione-ponte. Nella delibera del 18 giugno scorso, si fornisce indirizzo al dirigente del Servizio Sport. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Impianti sportivi, presto il nuovo bando per lo Zaccheria. Di Molfetta: "Il campo di Croci Nord lo gestirà il Comune"

In questa notizia si parla di: bando - zaccheria - impianti - sportivi

