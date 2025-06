Impallomeni | Inzaghi ne esce peggio! Marotta non è ingenuo

L’addio di Simone Inzaghi dall’Inter ha suscitato molteplici reazioni e riflessioni nel mondo del calcio. Secondo Stefano Impallomeni, ex calciatore e opinionista, la comunicazione dell’addio è stata sbagliata e ha sorpreso anche Marotta, che non si aspettava un epilogo così inaspettato dopo la finale di Champions League. Un episodio che evidenzia come le scelte di comunicazione possano influenzare profondamente le dinamiche di una società calcistica.

Simone Inzaghi è ormai da settimane il nuovo allenatore dell’Al Hilal. E Stefano Impallomeni, intervenuto su Radio TMW, ha voluto parlare dell’addio di Inzaghi dall’Inter. COMUNICAZIONE ERRATA – Stefano Impallomeni, ex calciatore e oggi opinionista, intervenuto a Radio TMW, ha parlato dell’addio di Simone Inzaghi. Un saluto inaspettato, secondo lui, anche per Marotta stesso che non si aspettava questo epilogo dopo la finale di Champions League. Queste le sue parole: «L’Inter ha creduto a Inzaghi, non voglio credere che Marotta fosse così ingenuo. Avrà percepito qualcosa, ma non pensava che fosse chiusa la questione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Impallomeni: «Inzaghi ne esce peggio! Marotta non è ingenuo»

